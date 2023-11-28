Более 80 музыкантов приняли участие в первом музыкальном баттле двух оркестров в Черноземье

Более 80 музыкантов стали участниками первого в Черноземье музыкального баттла Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов и Красноярского филармонического русского оркестра. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь Липецкой государственной филармонии Юлия Кондратьева.





Состязание между народными оркестрами такого формата впервые проходит в Черноземье, передает ТАСС . Оркестры сошлись на одной сцене концертного зала «Унион» Липецкой филармонии.





«Более 70 оркестрантов, а вместе с солистами - более 80 музыкантов», — поделилась Кондратьева.





В течение двух часов коллективы выступают поочередно. Музыканты исполняют произведения М. Мусоргского, А. Бородина, В. Шелепова, А. Шабалина. Стороны соревнуются по очереди. Программа составлена так, что сначала один оркестр играет инструментальное произведение, а затем – другой. Далее коллектив выступает с вокалисткой, второй – со своим вокалистом. Затем каждый выступает с солистами, а позднее целая номинация, посвященная кино.





На баттле фиксируют реакцию зрителей с помощью специальной аппаратуры. Сила аплодисментов определяет выступление каждого оркестра.









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