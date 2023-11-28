Владимир Путин поздравил Российский национальный молодежный симфонический оркестр с пятилетием

Президент России Владимир Путин поздравил Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) с пятилетием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.





Глава государства подчеркнул, что важно сохранение оркестром приверженности лучшим традициям музыкального искусства.





«Постоянно совершенствуете свое мастерство, радуете публику богатой палитрой исполняемых произведений», — добавил президент.





Владимир Путин также отметил, что многие воспитанники РНМСО участвуют в престижных конкурсах, работают с выдающимися дирижерами и солистами, играют в знаменитых оркестрах и камерных ансамблях. Стремительный взлет коллектива является ярким примером того, как вдохновение и энергия молодости ведут к успеху, помогают обрести свой узнаваемый стиль и преданную аудитории, подчеркнул президент.





Ранее стало известно, что на пятилетии оркестра выступят пианист Денис Мацуев и дирижер Валерий Гергиев. Музыканты присоединятся к РНМСО на сцене, чтобы исполнить произведения знаменитых русских композиторов.









Фото: YouTube