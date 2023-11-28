Департамент культуры Тюменской области будет сотрудничать с Ларисой Долиной

Директор департамента Елена Майер и народная артистка России Лариса Долина подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает проведение ряда мероприятий.





Елена Майер сообщила о подписании соглашения во «ВКонтакте». По ее словам, сотрудничество предусматривает проведение мастер-классов педагогов Музыкальной академии Ларисы Долиной, организацию просветительских, учебно-познавательных и культурно-массовых мероприятий. Также предполагается распространение наиболее результативного педагогического опыта и эффективных методик работы с учениками по «вокальному и инструментальному искусству» и смежным направлениям.





«Департамент культуры Тюменской области всегда стремится поддерживать талантливых и преданных культуре людей», — отметила директор.





Майер добавила, что Музыкальная академия Ларисы Долиной, в свою очередь, славится своим превосходным образовательным предложением и профессиональными преподавателями. Директор департамента назвала это «идеальным сочетанием», которое принесет плоды в развитии музыкальной сферы Тюменской области.









Фото: YouTube