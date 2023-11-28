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Мацуев и Гергиев выступят на пятилетии Российского национального молодежного симфонического оркестра

Мацуев и Гергиев выступят на пятилетии Российского национального молодежного симфонического оркестра

28.11.2023

Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) отмечает пятилетие 28 ноября. О праздновании рассказали в Московской филармонии.

Пианист Денис Мацуев и дирижер Валерий Гергиев разделят сцену с РНМСО в день рождения оркестра. Музыканты исполнят сочинения Римского-Корсакова, Прокофьева и Скрябина.

«Денис Мацуев — словно «крестный отец» коллектива: с первых выступлений он следил за тем, как из амбициозного проекта оркестр вырастал в полноценного участника российской концертной жизни», — говорится в сообщении филармонии в Telegram-канале.

Концертмейстер Елена Таросян, в свою очередь, прокомментировала работу с Валерием Гергиевым. По ее словам, невозможно унести и упомнить все «килограммы» счастья от сотрудничества с такими великими личностями. Под руководством дирижера РНМСО отметил 100-летний юбилей Московской филармонии. Трансляция вечера в честь дня рождения оркестра начнется в 20:00 на сайте Московской филармонии.


Фото: Pixabay.com