В Калининграде пройдет фестиваль искусств «Декабристские вечера»

Фестиваль «Декабристские вечера» начнется 13 декабря в Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь собора, которая выступает организатором мероприятия, Яна Лутченко.





Фестиваль завершится 13 января 2024 года. Мероприятие вдохновлено «Декабрьскими вечерами» Святослава Рихтера в Государственном музее изобразительных искусств А.С. Пушкина.





«Не случайно и то, что в программе предстоящего фестиваля два проекта связаны с именем и творчеством великого русского поэта, посвятившего декабристам <...> несколько стихотворений», — поделилась Лутченко с ТАСС





По ее словам, идея проведения такого фестиваля принадлежит художественному руководителю собора Вере Таривердиевой.





В рамках программы актеры театра и кино Кузьма Котрелев и Андрей Миронов-Удалов исполнят «Маленькие трагедии» Александра Пушкина под аккомпанемент органиста собора, лауреата всероссийских и международных конкурсов Евгения Авраменко. В январе зрителей ждет моноспектакль на тему пушкинской «Метели».









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