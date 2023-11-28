В Петербурге проведут выставку к 200-летию художника-мариниста Боголюбова

Центральный военно-морской музей (ЦВММ) имени императора Петра Великого совместно с другими учреждениями культуры проведет выставку в честь 200-летия художника-мариниста Алексея Боголюбова. Проект запустят в 2024 году.





Директор ЦВММ Руслан Нехай на пресс-конференции уточнил, что в подготовке будут участвовать Русский музей, ГМЗ «Гатчина» и Российский государственный архив военно-морского флота.





«В 2024 году исполняется 200 лет со дня рождения одного из величайших наших художников, который посвятил свою жизнь истории военно-морского флота, — это Алексей Петрович Боголюбов», — заявил Нехай.





По его словам, выставка планируется в начале февраля. Посетители смогут увидеть произведения Боголюбова, его графические работы, которые обычно хранятся в запасниках.





Замдиректора ЦВММ по научно-экспозиционной и выставочной работе Сергей Курносов назвал Боголюбова официальным художником главного морского ведомства. Его считают продолжателем и второй по величине фигурой среди российских художников-маринистов после Айвазовского.









Фото: Pixabay.com