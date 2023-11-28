Владимир Путин заявил о необходимости культурного прорыва в России

Президент России Владимир Путин заявил, что стране нужно добиваться прорыва в сфере культуры. Глава государства также напомнил об опыте прошлых поколений.





Президент выступил по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).





«Нам нужен настоящий прорыв в культурной жизни. И нам здесь есть чему поучиться у наших предков, которые и в традиционном, и, кстати, в авангардном искусстве задавали образцы», — сказал Владимир Путин.





Глава государства уверен, что суверенитет России, укрепление ее роли в мире невозможны без расцвета самобытной культуры во всех ее проявлениях. Президент также напомнил о важности взять все лучшее, что накопила отечественная и мировая система классического образования.









Фото: Kremlin.ru