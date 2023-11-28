В Минкультуры России поздравили СПбГИК со 105-летием

Министерство культуры России поздравило Санкт-Петербургский государственный институт культуры с днем рождения. Учебное заведение празднует 105-летие 28 ноября.





В ведомстве отметили, что СПбГИК является одним из старейших и крупнейших вузов культуры России.





«За время своего существования он сменил множество разных названий. Одним из самых известных было «Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской»», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале





В СПбГИК обучают будущих лингвистов, историков, вокалистов, постановщиков, реставраторов, музейщиков и не только, отметили в Минкультуры. За более чем вековую историю из стен вуза выпустилось множество известных и выдающихся актеров, музыкантов и режиссеров.









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