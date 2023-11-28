Выставка «В ожидании чуда» откроется в музее-заповеднике «Коломенское»

Традиционная предновогодняя выставка откроется в музее-заповеднике «Коломенское» 30 ноября. Проект «В ожидании чуда» начнет работать во Дворце царя Алексея Михайловича.





В экспозицию войдут живопись, графика, лаковая миниатюра, резная кость и кружево из собрания «РОСИЗО». Стоит отметить, что выставка является совместным проектом ГМЗ «Коломенское» и Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».





Более 100 произведений помогут посетителям проникнуться духом предстоящих праздников, отметили в пресс-службе музея-заповедника.





«Переплеты кружева в работах вологодских мастериц напоминают морозные узоры, которые вырастают в гигантские снежинки. Двухметровые кружева-снежинки удивительны тем, что вблизи еще лучше видна вся сложность плетения. Они посвящены зиме и холоду, но передают зрителю тепло», — говорится в сообщении.





Это же свойство объединяет все артефакты выставки: шкатулки с сюжетами зимних сказок, фигурки из кости, которые посвящены Русскому Северу, а также зимние пейзажи. Зрители увидят картины художников XX века из собрания «РОСИЗО» разные по стилю и технике, но схожие по теме.





Выставка откроется 30 ноября. Посмотреть экспозицию можно будет до 31 января 2024 года.









Фото: Сергей Христофоров, «Зимний спорт ребят» / Пресс-служба ГМЗ «Коломенское»