Заслуженная артистка РФ Наиля Гараева умерла в 83 года

Артиста доставили в больницу 27 ноября.
Президент России добавил, что здесь есть чему поучиться у предков.
Санкт-Петербургский государственный институт культуры отмечает день рождения 28 ноября.
Мероприятие состоится в Псковском театре драмы имени Пушкина.
Проект начнет работать в преддверии Нового года.
Артиста доставили в больницу 27 ноября.
Президент России добавил, что здесь есть чему поучиться у предков.
Санкт-Петербургский государственный институт культуры отмечает день рождения 28 ноября.
Мероприятие состоится в Псковском театре драмы имени Пушкина.
Проект начнет работать в преддверии Нового года.
Артистка посвятила более 60 лет театру.
Автор охарактеризовал свое новое произведение как «исследование и опыт прочтения Толстого».
Известный музыкант ушел из жизни в 52 года.
Торжественная церемония открытия кинофестиваля пройдет во вторник, 28 ноября.
Мероприятия фестиваля прошли в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом т...
Об этом сообщил глава региона Андрей Травников на встрече с кинорежиссером Никитой Михалковым в Ново...
Во вторник, 28 ноября, композитор отмечает 80-летие.
Выставка организована Государственным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником и Всероссийским худо...
Фестиваль завершился встречей студентов региональных и федеральных училищ культуры и искусств в Моск...
Главные роли в фильме сыграют Виктор Добронравов, Денис Прытков, Лиза Моряк.
Об этом сообщил глава правления РМС Андрей Кричевский.
В ходе пленарного заседания «Где и как зарабатывает музыкальная индустрия: за кулисами отрасли» учас...
Лучшим фильмом года названа картина «Прошлые жизни» Селин Сон.
Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках Международного конкурса...
Выставка является совместным проектом музея на Поклонной горе и газеты «Вечерняя Москва», которая от...
28.11.2023