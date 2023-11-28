Заслуженная артистка РФ Наиля Гараева умерла в 83 года

Народная артистка Республики Татарстан, заслуженная артистка РФ Наиля Гараева скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщило полпредство региона в Telegram-канале.





Артистка отдала Татарскому государственному академическому театру имени Камала более 60 лет. Наиля Гараева была одной из ведущих актрис республики, говорится в публикации.





Среди ее званий – не только заслуженный артист России и народный артист Татарстана. Наиля Гараева также была лауреатом Государственной премии республики имени Тукая.





Прощание с артисткой состоится 29 ноября. Церемония пройдет перед мечетью Марджани.









Фото: YouTube