Писатель Басинский представил новую книгу «Подлинная история Константина Левина»

Писатель Павел Басинский представил новое произведение под названием «Подлинная история Константина Левина». Презентация книги из серии «Толстой: новый взгляд» прошла в пресс-центре ТАСС.





Автор обозначил жанр своей новой работы как «исследование и опыт прочтения Толстого». Писатель отметил, что главной героиней романа «Анна Каренина» является Анна. Левинской части посвящена ровно половина книги, и даже немного больше, напомнил Басинский.





«И поэтому, когда у меня вышла книга «Подлинная история Анны Карениной», я понял, что я почти ничего не написал про Левина. И решил про него написать», — поделился автор.





Издатель — руководитель «Редакции Елены Шубиной» издательства АСТ Елена Шубина назвала жанр новой книги писателя опытом прочтения Басинского. По ее словам, он создал свой жанр, что укрепляется с каждой работой.









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