Писатель Басинский представил новую книгу «Подлинная история Константина Левина»

28.11.2023

Писатель Басинский представил новую книгу «Подлинная история Константина Левина»
Писатель Павел Басинский представил новое произведение под названием «Подлинная история Константина Левина». Презентация книги из серии «Толстой: новый взгляд» прошла в пресс-центре ТАСС.

Автор обозначил жанр своей новой работы как «исследование и опыт прочтения Толстого». Писатель отметил, что главной героиней романа «Анна Каренина» является Анна. Левинской части посвящена ровно половина книги, и даже немного больше, напомнил Басинский.

«И поэтому, когда у меня вышла книга «Подлинная история Анны Карениной», я понял, что я почти ничего не написал про Левина. И решил про него написать», — поделился автор.

Издатель — руководитель «Редакции Елены Шубиной» издательства АСТ Елена Шубина назвала жанр новой книги писателя опытом прочтения Басинского. По ее словам, он создал свой жанр, что укрепляется с каждой работой.


Фото: Pixabay.com