Музыкант-виртуоз Сергей Бегун умер в Благовещенске

28.11.2023
Музыкант-виртуоз, солист оркестра Amur Jazz Band Сергей Бегун ушел из жизни 27 ноября. Артист скончался в Благовещенске.
Сергей Бегун умер на 53-м году жизни, сообщил портал Amurlife со ссылкой на директора благовещенского Городского дома культуры Наталью Стулину.
«Сергей был многостаночник — он был прекрасный вокалист и исполнитель, играл на гитаре, банджо, кларнете и саксофоне», — поделилась она.
По словам Стулиной, Бегун был «очень ценным человеком». Последний раз директор ДК созванивалась с музыкантом в начале ноября. Тогда он сказал, что у него все хорошо и «ничего страшного». Исполнитель также призвал Стулину «не переживать».
Сергей Бегун родился в Благовещенске. Более десяти лет жизни он посвятил игре в оркестре Amur Jazz Band.
Фото: Pixabay.com