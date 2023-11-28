Музыкант-виртуоз Сергей Бегун умер в Благовещенске

Музыкант-виртуоз, солист оркестра Amur Jazz Band Сергей Бегун ушел из жизни 27 ноября. Артист скончался в Благовещенске.





Сергей Бегун умер на 53-м году жизни, сообщил портал Amurlife со ссылкой на директора благовещенского Городского дома культуры Наталью Стулину.





«Сергей был многостаночник — он был прекрасный вокалист и исполнитель, играл на гитаре, банджо, кларнете и саксофоне», — поделилась она.





По словам Стулиной, Бегун был «очень ценным человеком». Последний раз директор ДК созванивалась с музыкантом в начале ноября. Тогда он сказал, что у него все хорошо и «ничего страшного». Исполнитель также призвал Стулину «не переживать».





Сергей Бегун родился в Благовещенске. Более десяти лет жизни он посвятил игре в оркестре Amur Jazz Band.









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