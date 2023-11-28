Фестиваль документальных фильмов «Знание. Кино» стартует в Москве

Фестиваль документальных фильмов «Знание. Кино» открывается в Москве 28 ноября, во вторник. Об этом сообщила его пресс-служба.





Мероприятие посвящено деятельности советского кинорежиссера и сценариста, одного из основателей и теоретиков документального кино Дзиги Вертова.





«Масштабное просветительское событие пройдет в рамках международной выставки-форума «Россия» и завершится 2 декабря», — уточнили в пресс-службе.





В рамках кинофестиваля пройдут показы российских документальных фильмов и их обсуждение, а также паблик-токи и мастерские. В первый день состоится встреча Константина Богомолова с юными кинодокументалистами – участниками «Движения Первых». 28 ноября также пройдет ретроспективный показ фильма «Черный квадрат» 1988 года, созданного Ольгой Свибловой и Иосифом Пастернаком.









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