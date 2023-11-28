В Баку зрителями «Петербургских театральных сезонов» стали более 2 тысяч человек

В Баку с 21 по 26 ноября прошел XVII ежегодный кросс-культурный фестиваль «Петербургские театральные сезоны», сообщают организаторы.



Мероприятия фестиваля прошли в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна.



В программу фестиваля вошли постановки «Женитьба Бальзаминова» театра «Приют комедианта», «Ночь Гельвера» Академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской, «Волки и овцы» театра-фестиваля «Балтийский дом», «Аленький цветочек» театра «Кукольный формат». В рамках фестиваля также состоялась выставка «Герои театра КУКФО», онлайн-встречи с режиссерами и актерами постановок, онлайн-трансляция спектакля «Идиот» театра «Приют комедианта».



Отмечается, что все спектакли прошли при полном аншлаге. Зрителями стали в общей сложности более 2 тысяч человек. Онлайн к фестивалю присоединились более 100 тысяч зрителей.









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