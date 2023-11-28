Фестиваль «Сибириада» имени Артемьева в Новосибирске может стать ежегодным

28.11.2023
Международный конкурс-фестиваль «Сибириада» в Новосибирске планируют сделать ежегодным.
Об этом сообщил глава региона Андрей Травников на встрече с кинорежиссером Никитой Михалковым в Новосибирске, передает
ТАСС.
«Хочется продолжать дело [Эдуарда Артемьева] и сохранять его память. <...> Для Новосибирской области... очень важно не просто сохранять, но и приумножать компетенции в подготовке талантов для различных творческих сфер, в том числе и композиторского дела. <...> Хочется, чтобы конкурс-фестиваль стал в Новосибирской области ежегодным. Я уверен, что у нас это получится», — приводит агентство слова Травникова.
Никита Михалков, приехавший на открытие фестиваля, отметил, что мероприятие организовано на очень высоком уровне.
Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля властям региона предложили назвать одну из городских улиц в честь композитора Эдуарда Артемьева.
Фестиваль «Сибириада» открылся в Новосибирске 27 ноября.
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