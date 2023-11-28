В Петербургской филармонии пройдет концерт к юбилею композитора Александра Кнайфеля

Петербургская филармония анонсировала концерт к юбилею композитора Александра Кнайфеля.



28 ноября композитор отмечает 80-летие.



В Большом зале Петербургской филармонии 3 декабря состоится концерт, на котором будут исполнены сочинения «Молитва святого Ефрема Сирина», «Сие дитя», фрагменты сюиты-фантасмагории «Петроград». В программу также вошли Дивертисмент Моцарта и «Базельский» концерт Стравинского.



«Александр Кнайфель — автор свыше 80 композиций во всех областях музыкального творчества. Он широко известен на Западе: немалую роль в обретении этой славы сыграла критика Тихона Хренникова, в конце 1970-х включившего молодого композитора наряду с Эдисоном Денисовым и Софией Губайдулиной в так называемую "семерку авангардистов". Премьеры произведений Кнайфеля звучат на крупнейших музыкальных фестивалях в Париже, Лондоне, Амстердаме, Нью-Йорке, Цюрихе, Зальцбурге, Берлине, Кёльне, Маастрихте, Ферраре. При этом композитор остается "петербуржцем по национальности", всему миру предпочитая город на Неве», — говорится в анонсе концерта.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии