В Белграде открылась выставка о восстановлении одной из самых почитаемых в России икон

Фото: пресс-служба Министерства культуры России

Выставка открылась в Русском доме в Белграде и организована Государственным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником и Всероссийским художественным научно-реставрационным центром имени академика И.Э. Грабаря.Отмечается, что выставка стала логическим продолжением диалоговых мероприятий IV Российско-Сербского культурного форума, посвященного темам сохранения национального культурного наследия.На выставке представлены фотографии одной из древнейших и широко почитаемых в России реликвий на разных этапах реставрации. Выставка позволяет оценить сложность многолетней работы по восстановлению древнейшей реликвии.Рассказ о реставрационных работах дополнен редкими фотографиями и документами из собраний и архивов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря и Государственной Третьяковской галереи.