В Москве завершился фестиваль «Региональная палитра»

В Москве завершился фестиваль образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в сфере культуры и искусств «Региональная палитра», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Сообщается, что фестиваль завершился встречей студентов региональных и федеральных училищ культуры и искусств в Москве.



В конкурсе в рамках фестиваля приняли участие 150 студентов училищ культуры и искусств из 62 субъектов РФ. Конкурсный отбор прошли 17 студентов. Они посетили международную выставку-ярмарку на ВДНХ, приняли участие в мастер-классах в ведущих творческих образовательных организациях.



На встрече с замминистра культуры России Андреем Малышевым студенты обсудили проблемы современной культуры, искусства, вопросы развития профессионального образования.