Российский музыкальный союз подписал соглашение с Ассоциацией китайских музыкантов

28.11.2023
Российский музыкальный союз (РМС) договорился о реализации совместных проектов с Ассоциацией китайских музыкантов (Chinese Musicians Association, CMA).
Об этом сообщил глава правления РМС Андрей Кричевский в ходе церемонии подписания документа, передает
ТАСС.
Стороны подписали соглашение о реализации совместных проектов, направленных на укрепление отношений между творческими сообществами России и Китая.
«Фундамент для развития сотрудничества между был заложен еще в 2016 году, когда китайская делегация приезжала в Москву, и в ходе встречи с представителями СМА мы договорились о расширении взаимодействия. Сегодня, подписав соглашение, мы вышли на новый уровень. Реализация совместных проектов при поддержке национальных музыкальных советов двух стран позволит укрепить отношения между творческими объединениями, культурными и образовательными центрами, музыкантами России и Китая», — приводит агентство слова Кричевского.
Руководитель отметил, что стороны подтвердили приверженность принципам Конвенции ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения. Планы по реализации совместных проектов будут рассмотрены в ближайшее время.
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