На Российской креативной неделе в Красноярске обсудили работу музыкальной отрасли

В рамках «Российской креативной недели — Сибирь» состоялась дискуссия, посвященная индустрии музыки, сообщают организаторы.



В ходе пленарного заседания «Где и как зарабатывает музыкальная индустрия: за кулисами отрасли» участники обсудили, как работает и зарабатывает музыкальная отрасль, защиту интеллектуальных прав.



Модератором встречи выступил президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев.



По словам Матвеева, в соответствии с Концепцией развития креативных индустрий к 2030 году доля творческого бизнеса в ВВП должна вырасти с 2,8 до 6%.



По мнению директора направления стратегических проектов аналитического центра НАФИ Ирины Гильдебрандт, отрасль станет прибыльнее тогда, когда больше пользователей начнут платить за контент.



«Используют музыку более 61% респондентов, однако сегодня платить за музыку из своего кармана готовы лишь 31% пользователей. Это, как правило, образованные и трудоустроенные мужчины от 18 до 34 лет, проживающие в ЦФО. Обычно среди подписок преобладают пакетные решения, такие как "Яндекс Плюс". А средний чек за стриминг около 300 рублей в месяц», — рассказала Ирина Гильдебрандт.



Вместе с тем прибыль далеко не для всех секторов музыкальной индустрии входит в число приоритетов, отмечалось на встрече.



Участники пленарного заседания обсудили вопросы участия государства в развитии культуры, финансовой поддержки со стороны государства музыкальной индустрии, эффективные инструменты монетизации интеллектуальных прав на музыкальные произведения.









Фото: пресс-служба Российской креативной недели