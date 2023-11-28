В Нью-Йорке наградили лауреатов кинопремии «Готэм»

В Нью-Йорке прошла 33-я церемония вручения премий «Готэм».



Лучшим фильмом года названа картина «Прошлые жизни» Селин Сон.



Мировая премьера мелодрамы «Прошлые жизни» прошла на фестивале «Сандэнс» в январе. Сюжет фильма повествует о двух друзьях из Кореи, которые спустя много лет воссоединяются в Нью-Йорке. В России картина выйдет в прокат 7 марта.



Обладателями актерских наград фестиваля стали Лили Глэдстоун («Неизвестная страна»), Чарльз Мелтон («Май, декабрь»). Премии за сценарий и международный фильм достались авторам «Анатомии падения». А.В. Рокуэлл («Тысяча и один») удостоен награды за режиссерский прорыв. Лучшими сериалами признаны «Грызня» и «Маленький огонек».









Фото: кадр из фильма «Прошлые жизни»