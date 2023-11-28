В Нью-Йорке наградили лауреатов кинопремии «Готэм»

Об этом сообщил глава правления РМС Андрей Кричевский.
В ходе пленарного заседания «Где и как зарабатывает музыкальная индустрия: за кулисами отрасли» учас...
Лучшим фильмом года названа картина «Прошлые жизни» Селин Сон.
Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках Международного конкурса...
Выставка является совместным проектом музея на Поклонной горе и газеты «Вечерняя Москва», которая от...
Об этом сообщил глава правления РМС Андрей Кричевский.
В ходе пленарного заседания «Где и как зарабатывает музыкальная индустрия: за кулисами отрасли» учас...
Лучшим фильмом года названа картина «Прошлые жизни» Селин Сон.
Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках Международного конкурса...
Выставка является совместным проектом музея на Поклонной горе и газеты «Вечерняя Москва», которая от...
Российский коллектив представил знаменитые спектакли: оперу «Царская невеста» и балет «Иван Грозный»...
Идею создать Евразийскую киноакадемию и премию Никита Михалков предложил весной 2022 года.
Новый анимационный фильм Disney «Заветное желание» (Wish) за минувшие выходные заработал 31,6 млн до...
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Международный фестиваль SiberiaDOC пройдет в Красноярске впервые.
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Более 726 тысяч туристов посетили музей-заповедник в Псковской области за 2023 год. ...
Министр культуры Ольга Любимова поделилась результатами дня в нижней палате парламента. ...
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Зоэ Клозюр заняла первое место, исполнив композицию Coeur («Сердце»).
Эксперты приняли решение в отношении фильмов, рекомендованных к получению субсидий.
28.11.2023