Одну из улиц в Новосибирске предложили назвать в честь Эдуарда Артемьева

28.11.2023
В Новосибирске одну из улиц предложили назвать в честь композитора Эдуарда Артемьева.
Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках Международного конкурса-фестиваля «Сибириада» имени Артемьева, передает
ТАСС.
«Никита Сергеевич [Михалков] предложил назвать улицу в Новосибирске именем Эдуарда Артемьева. Я уверен, это абсолютно правильное и реализуемое предложение. Совместно с городом постараемся его в ближайшее время реализовать — выбрать одну из крупных улиц нашей столицы для того, чтобы увековечить имя нашего талантливого, великого земляка», — приводит агентство слова губернатора.
Режиссер Никита Михалков, прибывший в Новосибирск на фестиваль «Сибириада», назвал событие уникальным явлением, организованным и исполненным на очень высоком уровне.
Конкурс-фестиваль имени Артемьева «Сибириада» открылся 27 ноября в Новосибирске. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Фото: скриншот видео RTVI Развлечения/YouTube