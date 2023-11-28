Музей Победы представит выставку «Вечерняя Москва. 100 лет на передовой»

В Музее Победы анонсировали торжественное открытие выставки «Вечерняя Москва. 100 лет на передовой», передает пресс-служба учреждения.



Выставка является совместным проектом музея на Поклонной горе и газеты «Вечерняя Москва», которая отмечает 100-летний юбилей.



В экспозиции представлено более 30 подлинных экспонатов из фондов Музея Победы, в их числе фронтовые дневники, записные книжки военкоров, фотоаппараты 1930-1940-х годов, фотопленки, светофильтры, документы, военная форма, первые полосы «Вечерней Москвы» о важных событиях Великой Отечественной войны.



«Выставка посвящена судьбам военных корреспондентов и сотрудников-фронтовиков "Вечерней Москвы". Так, например, гости узнают о репортерах "Вечерки" Борисе Медведеве и Александре Фонштейне, добровольцами ушедшими в народное ополчение и погибшими в годы войны. Они и на фронте продолжали работать в дивизионных изданиях и писать заметки, в том числе и для своей родной газеты. Всего же в тач-панели будут загружены биографии и портреты девяти сотрудников "Вечерней Москвы" — участников Великой Отечественной. Выставку также дополнит инфографика, рассказывающая о том, как функционировала периодическая печать в годы войны», — говорится в описании проекта.









Фото: пресс-служба Музея Победы