Большой театр России побывал на гастролях в Минске

В Минске прошли гастроли Большого театра России, передает пресс-служба Министерства культуры России.



На сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь легендарный российский коллектив представил знаменитые спектакли: оперу «Царская невеста» Римского-Корсакова и балет «Иван Грозный» Сергея Прокофьева в постановке Юрия Григоровича.



Гастроли российского коллектива организовал Росконцерт в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры.



В Беларуси выступили звезды Большого театра России Агунда Кулаева, Эльчин Азизов, Ксения Дудникова, Ольга Селиверстова, Светлана Захарова, Денис Родькин, Михаил Лобухин, Анна Никулина, Артемий Беляков и другие.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России