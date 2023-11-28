Страны ОДКБ поддержали инициативу о создании премии Евразийской киноакадемии

28.11.2023

Страны ОДКБ поддержали инициативу о создании премии Евразийской киноакадемии
Страны ОДКБ, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, поддержали проведение кинопремии Евразийской киноакадемии.

Об этом сообщил кинорежиссер Никита Михалков, передает ТАСС.

Ранее проведение премии поддержал Китай.

«[Кроме Китая, идею вручения премии Евразийской киноакадемии] поддержал Иран, поддержали страны ОДКБ — там набирается серьезная команда», — приводит агентство слова Никиты Михалкова.

Идею создать Евразийскую киноакадемию Никита Михалков предложил весной 2022 года. Премия, по задумке кинематографиста, должна стать аналогом американского «Оскара».

По мнению Михалкова, создание кинопремии необходимо, в первую очередь, для развития евразийского пространства. Основной задачей Никита Михалков назвал поддержку со стороны кинематографических держав — Китая, Индии и Кореи.


Фото: БесогонTV/YouTube