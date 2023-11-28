Новый мультфильм Disney провалился в прокате в США

Новый анимационный фильм Disney «Заветное желание» (Wish) за минувшие выходные заработал 31,6 млн долларов вместо ожидаемых 45-55 млн, передает CNBC.



Сообщается, что на старте новый фильм от студии Walt Disney Co. показал результат гораздо ниже ожиданий, так как студия в последние десять лет доминировала в кинотеатрах на длинных выходных по случаю Дня благодарения.



Первое место в североамериканском прокате по итогам праздничного 5-дневного уик-энда заняла картина «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах», собрав в прокате 42,2 млн долларов. Второе место досталось фильму Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли (32,8 млн долларов).



Отмечается, что студия Disney переживает не лучшие времена, к чему ее привели невнятная маркетинговая стратегия, критические отзывы на последние мультфильмы и возросшая конкуренция.









Фото: кадр из фильма "Заветное желание"











