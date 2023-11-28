Ольга Любимова провела встречу с депутатами фракций Госдумы

Министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с руководителями и членами фракций «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР, передает пресс-служба Министерства культуры.



Сообщается, что Ольга Любимова рассказала о работе ведомства и ответила на вопросы участников встречи.



В частности, с представителями фракции «Единая Россия» обсуждались итоги реализации нацпроекта «Культура», работа в новых регионах страны, интеграция учреждений культуры новых регионов.



На встрече были рассмотрены итоги прошедшего Санкт-Петербургского международного культурного форума, работа детских школ искусств, домов культуры, библиотек, подготовка к празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.



С представителями партии «Новые люди» были рассмотрены вопросы кинопроката, поддержки отечественного кинематографа, популяризации классики, организации творческого дополнительного образования, досуга школьников.



С представителями фракции ЛДПР обсуждались вопросы создания доступной среды в учреждениях культуры.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России