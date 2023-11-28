Появились первые кадры фильма «Воздух» Германа-младшего

28.11.2023

Появились первые кадры фильма «Воздух» Германа-младшего
Вышел трейлер фильма Алексея Германа-младшего «Воздух».

Мировая премьера фильма состоялась в Токио в рамках кинофестиваля TOEI.

Картина рассказывает о судьбе подразделения юных летчиц во время Великой Отечественной войны.

Главные роли в картине сыграли Анастасия Талызина и Аглая Тарасова. В актерский состав также вошли Сергей Безруков, Кристина Лапшина, Кристина Исайкина-Бергер, Елена Лядова, Антон Шагин, Полина Дудкина, Петр Логачев, Филипп Дьячков и другие.

В России фильм выйдет в прокат 18 января 2024 года.


Фото: кадр из фильма "Воздух"