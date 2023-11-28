В Минкультуры определили фильмы-получатели субсидий

В Министерстве культуры России состоялось рассмотрение заявок от организаций кинематографии на получение субсидий из федерального бюджета на производство игровых и неигровых национальных фильмов, анимации, сериалов, фильмов для детей, передает пресс-служба ведомства.



По итогам в список получателей субсидий включено 105 неигровых, 60 игровых художественных картин, 10 детских и юношеских фильмов, 74 анимационных проекта.



В число проектов-получателей субсидий вошли в том числе «Суздаль. 1000 лет и один день», «Там, где танцуют стерхи», «Фиксики. Дай пять!», «Чебурашка», «Обещаю вернуться живым», «Эдуард Лимонов», «Легенды наших предков», «Звуки леса. Квартет XXI», «Человек из космоса», «Сон в зимнюю ночь», «Антонин Капустин — создатель русской Палестины», «Ганди молчал по субботам», «Яга на нашу голову», «Суперангел», «Своих не бросаем» и другие, рассказали в ведомстве.









Фото: пресс-служба Минкультуры России