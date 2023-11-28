Фильмы из 15 стран покажут на фестивале SiberiaDOC

Международный фестиваль SiberiaDOC пройдет в Красноярске впервые. События фестиваля пройдут с 1 по 10 декабря.«Интерес к фестивалю со стороны участников был очень большой. К нам поступило более 2 900 заявок из 120 стран. В итоге в конкурс прошли 20 работ из 15 стран. Мы постарались выбрать фильмы разные по тематике. <...> Задача — вернуть документальное кино на большие экраны», — приводит агентство слова руководителя.В число стран-участниц показов вошли Россия, Венгрия, Бельгия, Испания, Бразилия, Мексика и другие.Лучшие документальные фильмы в коротком и полном метре будут отмечены призами. Также будет вручен приз зрительских симпатий.