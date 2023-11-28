Фильмы из 15 стран покажут на фестивале SiberiaDOC

28.11.2023
В рамках Международного фестиваля авторского документального кино SiberiaDOC состоится показ картин из 15 стран, передает ТАСС со ссылкой на руководителя фестиваля Николая Бем.
Международный фестиваль SiberiaDOC пройдет в Красноярске впервые. События фестиваля пройдут с 1 по 10 декабря.
«Интерес к фестивалю со стороны участников был очень большой. К нам поступило более 2 900 заявок из 120 стран. В итоге в конкурс прошли 20 работ из 15 стран. Мы постарались выбрать фильмы разные по тематике. <...> Задача — вернуть документальное кино на большие экраны», — приводит агентство слова руководителя.
В число стран-участниц показов вошли Россия, Венгрия, Бельгия, Испания, Бразилия, Мексика и другие.
Лучшие документальные фильмы в коротком и полном метре будут отмечены призами. Также будет вручен приз зрительских симпатий.
Фото: Pixabay.com