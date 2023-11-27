Пушкинскому заповеднику под Псковом требуется 2 триллиона рублей на развитие усадеб

Сотрудники музея-заповедника Пушкина «Михайловское» в Псковской области разработали концепцию развития до 2037 года. Согласно плану, музею требуется два триллиона рублей.





Памятнику русской культуры национального и мирового значения разработали концепцию развития. Музейщики намерены создать новые экспозиции, построить гостиницы для туристов, оборудовать места для размещения волонтеров и восстановить несколько старинных зданий времен Пушкина. Подробности журналистам рассказал директор учреждения Георгий Василевич.





«Есть целый ряд фундаментов, которые предполагается использовать, что крайне важно для питания посетителей, для размещения дополнительных касс, которых не хватает, и для размещения технического оборудования, которое необходимо для ухода за усадьбами», — сообщил он.





Директор музея-заповедника уточнил, что таким образом появятся места, которые позволят расширить возможности пребывания туристов на территории усадеб, увеличить время их нахождения и создать новые экспозиции. В частности, музейщики готовятся начать работу над созданием выставки, посвященной роману «Евгений Онегин».









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