Посещаемость Пушкинского музея-заповедника «Михайловское» увеличилась более чем в 1,2 раза

Количество туристов, посетивших музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», увеличилось более чем в 1,2 раза в 2023 году. Об этом журналистам рассказал директор учреждения Георгий Василевич.





Более 726 тысяч туристов побывали в музее-заповеднике под Псковом в 2023 году. Показатель достиг уровня, который зафиксировали в советское время. Тогда заповедник был на пике популярности, вспомнил Василевич.





«...Когда музей-заповедник был настолько посещаем и любим. О нем знали практически все», — поделился директор.





Заповедник в этом году заработал около 70 миллионов рублей. Это на десять миллионов больше в сравнении с 2022-м. Львиная доля доходов пойдет на повышение зарплаты, чтобы удержать специалистов. По словам Василевича, они составляют самое большое богатство музея.









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