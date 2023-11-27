В Госдуме обсудили создание условий для людей с ограниченными возможностями в учреждениях культуры

День в Госдуме РФ завершился дискуссией с руководителем ЛДПР Леонидом Слуцким и депутатами фракции, поделилась министр культуры Ольга Любимова.





Министр в Telegram-канале подвела итоги дня, проведенного в нижней палате парламента. Сторонам удалось обсудить вопросы, касающиеся создания условий для людей с ограниченными возможностями в учреждениях культуры. Также участники встречи затронули темы реализации нацпроекта «Культура» и работы сельских ДК.





«А также гастролей артистов в новые регионы страны», — сообщила Ольга Любимова в Telegram-канале





Министр добавила, что депутатов интересовали темы создания контента для семейной аудитории. Парламентарии также подняли вопросы развития кинопроката и другие.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой