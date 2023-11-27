В Тамбове стартовал фестиваль «Виват, театр!»

Тамбовский молодежный театр дал старт XVI фестивалю «Виват, театр!». Мероприятие проходит с 25 ноября по 3 декабря.





Творческий проект родился 16 лет назад. Фестиваль из года в год собирает профессиональные, самодеятельные и учебные театры со всей России.





В этом сезоне главное театральное событие посвящено Году педагога и наставника, сообщает портал «Притамбовье» . В рамках фестиваля 17 творческих коллективов покажут свои спектакли. Среди них – пять государственных, три самодеятельных, восемь учебных и один независимый театр.





Зрители увидят постановки на сцене Тамбовского молодежного театра и других городских площадках. Работы будут оценивать как члены профессионального жюри, так и независимое юношеское жюри, ученики местных образовательных учреждений и победители творческих конкурсов.









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