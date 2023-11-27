Сергей Безруков поделился воспоминаниями об опыте работы с Владимиром Машковым

Сергей Безруков рассказал об опыте работы с народным артистом России и худруком Московского театра Владимиром Машковым. Он рассказал, как еще в студенчестве наблюдал за актером.





Владимир Машков празднует день рождения 27 ноября. В этом году ему исполнилось 60 лет.





Актер Сергей Безруков вспомнил , как в студенческие времена он с великим восторгом наблюдал за Машковым в роли Абрама Шварца в спектакле «Матросская тишина». Позднее он завидовал артистам, таким как Евгений Миронов, Сергей Беляев и Ольга Блок-Миримская, которые могли играть в спектакле Машкова «Звездный час по местному времени» в ходе обучения в театральном институте.





Позднее у Безрукова и молодых людей с курса Табакова появился шанс поучаствовать в еще одной постановке под руководством актера – «Страсти по Бумбарашу». Артист вспомнил, как Машков всегда призывал работать на репетициях в полную силу. Актер не признавал никаких ограничений и требовал полной отдачи. Безруков уточнил, что сам Машков также всегда работает с огромной энергией и ждет аналогичного от всех.









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