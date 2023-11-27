Русский музей отметит 175-летие Василия Сурикова масштабной выставкой

Посвященная 175-летию великого художника Василия Сурикова выставка откроется в Русском музее 1 декабря. В экспозицию войдут более сотни полотен из разных собраний.





Выставка откроется в корпусе Бенуа. Зрители увидят более 120 произведений живописи и графики из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Красноярского художественного музея, Музея-усадьбы Сурикова, Московской духовной академии, Московской галереи Ильи Глазунова.





«Среди них признанные шедевры Сурикова «Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком», «Взятие снежного городка», «Степан Разин», — уточнили в пресс-службе Русского музея.





Последняя монографическая экспозиция художника, сравнимая по объему с грядущей, прошла почти 90 лет назад. В пресс-службе отметили, что это подчеркивает уникальность и огромное значение нынешней выставки для любителей искусства и российской культурной жизни в целом.





Экспозицию будут дополнять произведения народного и декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея. Выставка откроется 1 декабря и проработает до 13 мая 2024 года.









Фото: Василий Суриков, «Степан Разин» / Пресс-служба Русского музея