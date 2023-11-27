Француженка победила в «Детском Евровидении» с песней о травле в школе

Представительница Франции Зоэ Клозюр с песней Coeur заняла первое место на конкурсе «Детское Евровидение». Музыкальное состязание прошло 26 ноября в Ницце.





Второе место досталось испанке Сандре Валеро, а третье – девичьему коллективу из Армении Yan Girls.





«Поздравляем заслуженную победительницу конкурса Зоэ Клозюр из Франции, выдающееся выступление которой покорило зрителей по всему миру и стало олицетворением духа «Детского Евровидения», — говорится в сообщении на сайте конкурса.





13-летняя француженка ранее дала интервью изданию Ouest France. За несколько дней до конкурса будущая победительница призналась, что ее песня посвящается издевательствам в школе, жертвой которых была она сама. При этом в тексте песни напрямую не говорится о проблеме.





«Детское Евровидение» 2023 года прошло в Ницце, поскольку в 2022-м конкурс выиграла французская исполнительница Лисандро. Тогда мероприятие проходило в Ереване.









Фото: YouTube