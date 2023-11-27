Министерство культуры подвело итоги очной защиты кинопроектов

27.11.2023
Минкультуры России подвело итоги очной защиты кинопроектов. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.
Участники профильных экспертных советов составили перечень картин, рекомендованных к получению субсидий на развитие отечественной кинематографии. Ольга Любимова привела подробности в Telegram-канале
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Так, 60 игровых художественных фильмов были рекомендованы к получению субсидий. Список пополнили десять детских и юношеских картин.
«74 анимационных проекта», — добавила министр культуры.
А также 105 неигровых картин вошли в этот перечень. Помимо этого, часть представленных фильмов попала в резервный список.
Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой