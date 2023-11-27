Министерство культуры подвело итоги очной защиты кинопроектов

27.11.2023

Министерство культуры подвело итоги очной защиты кинопроектов
Минкультуры России подвело итоги очной защиты кинопроектов. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.

Участники профильных экспертных советов составили перечень картин, рекомендованных к получению субсидий на развитие отечественной кинематографии. Ольга Любимова привела подробности в Telegram-канале.

Так, 60 игровых художественных фильмов были рекомендованы к получению субсидий. Список пополнили десять детских и юношеских картин.

«74 анимационных проекта», — добавила министр культуры.

А также 105 неигровых картин вошли в этот перечень. Помимо этого, часть представленных фильмов попала в резервный список.


Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой