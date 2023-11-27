В Москве пройдет показ спектакля с участием Орнеллы Мути

Постановку с участием итальянской актрисы Орнеллы Мути «Бетховен – героическая жизнь гения» покажут в Москве 28 ноября. Спектакль пройдет на площадке Театра на Таганке, информирует «Яндекс. Афиша».





Постановку исполнят на итальянском языке с переводом на русский. «Героическая жизнь гения» является уникальным театрально-музыкальным спектаклем, который повествует об увлекательной творческой связи композитора Людвига ван Бетховена и писателя Иоганна Вольфганга фон Гете.





«Главная исполнительница эпистолярного спектакля — Орнелла Мути — через чтение переписки раскрывает глубокую художественную и интеллектуальную близость между двумя гениями», — говорится в сообщении.





Спектакль начинается с музыкального фрагмента из произведений Людвига ван Бетховена в исполнении трио: фортепиано, кларнета и виолончели. Действие происходит в эпоху романтизма.





Напомним, Орнелла Мути известна российскому зрителю по фильмам «Укрощение строптивого», «Римские приключения», «Жизнь прекрасна» и многим другим.









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