Мировая премьера балета о жизни Рахманинова прошла в Уфе

Зрители Башкирского театра оперы и балета увидели мировую премьеру балета «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь». Главную роль исполнил заслуженный артист России Олег Габышев.





Партия лучшего друга великого композитора — Федора Шаляпина — досталась Аскару Абдразакову, передают «Вести. Уфа» . Создатели спектакля погрузили зрителя в путешествие по жизни Сергея Рахманинова. Начинается постановка с одного композитора, но позднее появляется его будущий друг. Шаляпин поет арию Сирени, читая рахманиновские ноты «с листа».





«В спектакле зритель проживет буквально всю жизнь Рахманинова. Постановку разделили на три части — юность, зрелость и старость», — уточняют журналисты.





Исполнитель роли Рахманинова Олег Габышев признался, что на подготовку спектакля ушел год. Все эти месяцы солист петербургского театра Бориса Эйфмана фактически жил в двух городах. Габышев добавил, что старался досконально изучить все биографические сведения, лекции, книги и фильмы. Солист вспомнил, как сложно было соединить все вместе, когда пришел оркестр, хор, декорации и артисты.









Фото: Rutube



