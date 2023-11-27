Музеи Московского Кремля станут участниками литературной ярмарки Non/fictio№25

Музеи Московского Кремля представят свои издания на Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fictio№25. Об этом сообщили в пресс-службе музеев.





Литературная ярмарка пройдет в Гостином дворе с 30 ноября по 3 декабря. Музеи Московского Кремля представят каталог к выставке «Легенды Кремля: русский романтизм и Оружейная палата». Проект имеет особое значение для учреждения, поскольку направлен на изучение периода, когда царская сокровищница превратилась в национальный музей.





Другим изданием на ярмарке станет книга историка Ю.Н. Уваровой «От Крещения до Масленицы. Традиции празднования в России в XVII — начале XX века». Она вышла в свет в ноябре этого года. В книге говорится о том, как отмечались зимние праздники православного календаря.





В конкурсе «Обложка Non/fiction» примут участие три издания, выпущенных Музеями Московского Кремля. В топ-лист ярмарки вошел каталог выставки о русском романтизме и Оружейной палате, а также книга для семейного чтения «Екатерина Великая. Российская Минерва» из серии «Российские государи».









Фото: Пресс-служба Музеев Московского Кремля