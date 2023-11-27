В Москве открылась выставка «Архитектура света»

Выставка «Архитектура света» открылась на Тверском бульваре в Москве. Комитет по архитектуре и градостроительству столицы представил проект, вдохновленный работой художницы современного искусства Александры Слон.





В пресс-службе комитета уточнили, что на фотографиях представлены элементы освещения, которые размещены на станциях московского метро. Работы можно увидеть до 10 декабря включительно. Экспозиция находится в открытом доступе.





«Потолочные светильники столичной подземки — это отдельный вид искусства, через которое читается богатая история города, дух старого метрополитена и ультрасовременная урбанистическая архитектура», — отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, слова которой привели в пресс-службе.





По ее словам, фотовыставка проводит некий временной экскурс, наглядно показывая роль осветительных приборов в создании уникального облика каждой станции.





Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что проект имеет глубокий смысл. Выставка акцентирует внимание на одном элементе, демонстрирует, как из малого рождается целое. Каждый проект, в свою очередь, является удивительной синергией тысячи элементов, добавил он.









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