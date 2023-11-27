Дни Эрмитажа в Екатеринбурге начались с выставки «Художники уральских заводов»

Выставка «Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX — начала XX века» открыла Дни Эрмитажа в Екатеринбурге. В экспозицию вошли более 100 произведений из частных коллекций и фондов российских музеев.





Проект открылся в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, передает ТАСС





«Главный «донор», в хорошем смысле, для этой выставки — именно Государственный Эрмитаж, предоставивший очень существенную часть экспонатов», — поделился директор Екатеринбургского музея Никита Корытин.





Экспозиция также состоит из предметов искусства Иркутского областного художественного музея имени Сукачева, Пермской художественной галереи и нескольких екатеринбургских музеев. Зрители могут познакомиться с разными направлениями деятельности уральских авторов. Побывать на выставке можно будет с 29 ноября до 17 марта.









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