Комедия-сказка «Баба Мороз и тайна Нового года» выйдет в прокат 30 ноября

Семейная сказочная комедия «Баба Мороз и тайна Нового года» выходит в российский прокат 30 ноября. Об этом сообщила пресс-служба проекта.





Новогодняя семейная картина позволит подсмотреть, как на самом деле живут герои в главной семье Нового года. Режиссером фильма стал Андрей Богатырев, известный по лентам «Красный призрак», «За Палыча!» и «Легенда о самбо».





Главные роли исполнили Юлия Александрова, Татьяна Орлова, Евгения Абдулова, Иван Стебунов, Максим Лагашкин, Вадим Галыгин и другие.





«Оказывается, у Деда Мороза есть не только внучка Снегурочка, но и жена-волшебница Баба Мороз, о существовании которой до сих пор никто не знал! Она уже много лет помогает своему мужу творить чудеса и исполнять самые заветные мечты. Баба Мороз отвечает за желания взрослых», — говорится в сообщении пресс-службы.





Так вышло, что героиня уже полторы сотни лет сидит без работы, поскольку взрослые перестали верить в чудеса. Однако все меняется, когда Дед Мороз помогает маленькой девочке Полине и ее старшей сестре Вике узнать секрет его жены и поверить в нее.









Фото: Пресс-служба проекта «Баба Мороз и тайна Нового года»