В Новосибирске стартовал Международный фестиваль имени композитора Эдуарда Артемьева

Международный конкурс-фестиваль «Сибириада» имени композитора Эдуарда Артемьева стартовал в Новосибирске. Музыкант ушел из жизни в 2022 году.





«Сибириада» впервые открылась в Новосибирском театре оперы и балета, информирует ТАСС . Режиссер и друг композитора Никита Михалков отметил, что в первый раз празднуют день рождения Эдуарда Николаевича в его отсутствие.





«Я счастлив, что имел возможность говорить Артемьеву, что он гений, в глаза и не лукавить. Я очень рад, что сегодня в этом городе открывается фестиваль «Сибириада», и я надеюсь, что вы сможете насладиться этой великой музыкой», — поделился Никита Михалков.





Режиссер вспомнил о кинокомпозиторе Энио Морриконе и признался, что, когда слышит его музыку, ему не хватает изображения. Произведения Артемьева, в свою очередь, существуют сами по себе. Его музыка «абсолютно универсальна» с точки зрения души человека, добавил Никита Михалков.





Организатор мероприятия, глава Союза молодых композиторов Сибири Илья Ильдеркин сообщил журналистам, что конкурс-фестиваль является крупнейшим по длительности фестивалем, который когда-либо проходил в Новосибирске. Начнется он 28 ноября и завершится 29 июня 2024 года.









Фото: Эдуард Артемьев / YouTube