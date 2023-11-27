Съемки третьей части «Непослушника» завершились в Москве

Съемки третьей части кинофраншизы «Непослушник» завершились в Москве. Об этом сообщила пресс-служба проекта.





По сюжету группу из детского дома привозят в монастырь на перевоспитание после неоднократных побегов и мелких краж. Следователь не хочет ломать жизнь детей и дает им последний шанс. Однако ни отец Анатолий (Юрий Кузнецов), ни призванные помочь Дима и Черный (Виктор Хориняк и Гоша Куценко) не могут совладать с воспитанниками.





Дети снова сбегают, а священнослужитель просит Диму найти беглецов и всех образумить. Начинается погоня, которая станет испытанием для ребят и изменит взрослых.





Съемки стартовали в Териберке с финальных сцен. Все переживали, что юным актерам будет тяжело сыграть те чувства, к которым они должны прийти в конце фильма. Однако сцена получилась так, как было задумано.





Режиссером выступил Владимир Котт. Автором сценария стал Михаил Зубко. В фильме также сыграли Сергей Селин, Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Федор Скальский и многие другие.









Фото: Пресс-служба проекта «Непослушник»