Премьера фильма «Реальные места вымышленных героев» состоится в Малом театре

Премьера художественной картины «Реальные места вымышленных героев» состоится 4 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического Малого театра.





Показ фильма пройдет на Исторической сцене. Режиссеры картины — Алексей Дубровский и Денис Бродский. Картина создана киностудией Малого театра к юбилею драматурга Александра Островского. Торжественный вечер будет кульминацией празднования его 200-летия.





«Дебютный художественный фильм <…> вобрал в себя совершенно полярные вещи — реальность и фантастику, сегодняшний день и путешествие во времени, комедию и драму, криминальный детектив и весеннюю сказку», — поделился режиссер Алексей Дубровский.





По его словам, все это объединено замечательным гением Островского, его размышлениями о жизни, театре и своем предназначении.





Съемки проходили в Музее-заповеднике Островского «Щелыково», а также в его окрестностях и городе Кинешме. Малый театр показал реальные места, которые стали источником вдохновения для драматурга.





Режиссер Денис Бродский добавил, что усилия бы не пропали даром, если бы в фильме удалось показать мир героев произведений Островского настолько убедительно, чтобы у зрителя возникло желание познакомиться с ними ближе.









Фото: Пресс-служба Малого театра