Ольга Любимова встретилась с депутатами «Единой России»

Министр культуры Ольга Любимова провела встречу с депутатами фракции «Единая Россия». Стороны подвели итоги Санкт-Петербургского международного культурного форума.





Ольга Любимова в Telegram-канале рассказала о встрече с парламентариями. По ее словам, участники обсудили реализацию нацпроекта «Культура», работу ДШИ, домов культуры, библиотек, а также подготовку к празднованию 80-летия полного снятия блокады Ленинграда.





«Кроме того, Минкультуры России ведет большую работу по интеграции музеев новых регионов в культурную жизнь страны», — добавила министр.





Ольга Любимова также уточнила, что у всех есть свои «шефы» из числа федеральных музеев.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой