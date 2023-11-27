В Якутии появится площадка для съемок российских и зарубежных фильмов

Отечественные и зарубежные кинокомпании смогут снимать фильмы в павильоне, который намерены построить в Якутске. Об этом глава Якутии Айсен Николаев рассказал на пресс-конференции в ТАСС.





В республике планируется строительство павильона полного цикла. По словам Николаева, целый кластер появится для того, чтобы снимать не только якутское кино, но и проекты дальневосточных компаний, а также других регионов России и зарубежья. Такое заявление глава республики сделал на пресс-конференции в честь проведения III Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards).





Многофункциональный кинопавильон полного цикла может появиться на территории 68-го квартала Якутска. Строительство планируют начать в середине 2025 года и закончить в 2027-м. Стоит отметить, что в декабре 2022-го Якутию признали самым креативным регионом по версии Russian Creative Awards.









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