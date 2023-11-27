Музей в Нидерландах подтвердил передачу Украине скифского золота из Крыма

Музей Алларда Пирсона передал коллекцию скифского золота из крымских музеев Киеву. Об этом учреждение сообщило РИА Новости.





В музее подтвердили передачу экспонатов Украине. Артефакты оставались в Нидерландах после выставки «Крым – золото и тайны Черного моря».





Музей Алларда Пирсона перевез коллекцию на Украину — в Национальный музей истории Украины в Киеве, говорится в документе, оказавшемся в распоряжении агентства





В Университете Амстердама уточнили, что в прошлом месяце коллекция прошла «независимую проверку». Артефакты тщательно упаковали в соответствии с музейными правилами. Груз был доставлен в Киев 26 ноября.





Украинская таможня ранее сообщала, что грузовик с экспонатами общим весом более 2,5 тонны въехал на территорию Киево-Печерской лавры. Здесь будет проходить идентификация сокровищ.





Ранее в Кремле отреагировали на передачу скифского золота Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что культурные ценности принадлежат Крыму и должны храниться там.









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